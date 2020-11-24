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Дивіться, як електричний позашляховик Mercedes-Benz випробовують на воді
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Компанія Mercedes-Benz випустила черговий відеоролик, в якому показала, на що здатний прототип електричного позашляховика EQC 4x4². Цього разу випробування автомобіля провели в умовах підтопленої місцевості спільно з чемпіонкою світу з вейкбордингу, котра виконувала запаморочливі трюки.
В опублікованому відеоролику концепт електричного позашляховика пересувається пересіченою кам'янистою місцевістю. Місцями маршрут автомобіля пролягає по кромці озера.
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Під час руху 20-дюймові колеса електрокросовера практично повністю йдуть під воду. Однак, оскільки позашляховик обладнаний портальними осями та збільшеним до 293 міліметрів дорожнім просвітом, це не заважає моделі продовжувати рух на швидкості понад 100 кілометрів на годину. За словами представників концерну, електричний EQC 4x4² здатний долати брід глибиною до 400 міліметрів.
Для створення ще більшої динаміки у зйомках рекламного ролика взяла участі чемпіонка світу з вейкборду Санні Меєр. Спортсменка прикріпила вейкборд до кросовера й на величезній швидкості виконувала різні маневри та запаморочливі трюки. Таким чином німецькі фахівці хотіли підкреслити, що електромобілям підвладне динамічне водіння.
Під капотом Mercedes-Benz EQC 4x4² розташовується силова установка, що містить два електромотори потужністю 408 кінських сил (762 Нм), які живляться від літій-іонного акумулятора на 80 кіловат-годин. Однак, попри всі переваги, прототип електрокросовера автомобіль не піде у серійне виробництво, а залишиться в статусі концепту.
У кінці жовтня компанія Mercedes-Benz вже проводила провела випробування концепт-кара EQC 4x4². Тоді в ролі траси інженери вибрали суворі умови гірських доріг на півночі Італії.
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