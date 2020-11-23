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Найжахливіший день у житті водія: епічні фото, від яких сумно і смішно

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Як виглядає поганий день для власника авто - фото 1
Як виглядає поганий день для власника авто

У кожного власника авто бувають ситуації, коли все йде не за планом і страждає транспорт. Це може бути випадковість, ваша вина чи просто доля, але день буде зіпсовано. Саме такими фото і діляться водії в мережі. І це видовище не для слабкодухих!

Мало хто не знає про погані дні, але для водіїв невдачі з авто – це щось значно гірше, аніж просто похмурий настрій. Інколи це трапляється з їхньої вини, інколи просто Всесвіт дає знак, що не варто було виходити з дому. На платформі Reddit навіть є окрема тема, присвячена епічним ситуаціям з машинами. І на ці кадри боляче дивитись всім власникам авто. Сподіваємось, у вас такого не трапиться:

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Молодята на фоні їхньої палаючої машини

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Ці чоловіки залишили ключі всередині броньованого авто

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Reddit

Вантажівка перевозила бак з білою фарбою і трапилось це:

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Ще одна вантажівка знехтувала правилами безпеки і це могло завершитись фатально

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Хтось просто втратив уважність на дорозі

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Блискавка теж може вдарити в авто

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Валун гепнувся на машину посеред дороги

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Інколи дорога не така міцна, як може здаватись

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Коли дуже хотів відчинити двері, але забув розблокувати

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Колеса просто відпали під час поїздки

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Як втратити два авто за один раз? Тут допоможуть дерева та сильний вітер

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Хтось просто вночі вкрав двері

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Коли залишив вікна відкритими взимку

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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