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Найжахливіший день у житті водія: епічні фото, від яких сумно і смішно
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У кожного власника авто бувають ситуації, коли все йде не за планом і страждає транспорт. Це може бути випадковість, ваша вина чи просто доля, але день буде зіпсовано. Саме такими фото і діляться водії в мережі. І це видовище не для слабкодухих!
Мало хто не знає про погані дні, але для водіїв невдачі з авто – це щось значно гірше, аніж просто похмурий настрій. Інколи це трапляється з їхньої вини, інколи просто Всесвіт дає знак, що не варто було виходити з дому. На платформі Reddit навіть є окрема тема, присвячена епічним ситуаціям з машинами. І на ці кадри боляче дивитись всім власникам авто. Сподіваємось, у вас такого не трапиться:
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Молодята на фоні їхньої палаючої машини
Ці чоловіки залишили ключі всередині броньованого авто
Вантажівка перевозила бак з білою фарбою і трапилось це:
Ще одна вантажівка знехтувала правилами безпеки і це могло завершитись фатально
Хтось просто втратив уважність на дорозі
Блискавка теж може вдарити в авто
Валун гепнувся на машину посеред дороги
Інколи дорога не така міцна, як може здаватись
Коли дуже хотів відчинити двері, але забув розблокувати
Колеса просто відпали під час поїздки
Як втратити два авто за один раз? Тут допоможуть дерева та сильний вітер
Хтось просто вночі вкрав двері
Коли залишив вікна відкритими взимку
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