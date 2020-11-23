Найжахливіший день у житті водія: епічні фото, від яких сумно і смішно

Як виглядає поганий день для власника авто

У кожного власника авто бувають ситуації, коли все йде не за планом і страждає транспорт. Це може бути випадковість, ваша вина чи просто доля, але день буде зіпсовано. Саме такими фото і діляться водії в мережі. І це видовище не для слабкодухих!

Мало хто не знає про погані дні, але для водіїв невдачі з авто – це щось значно гірше, аніж просто похмурий настрій. Інколи це трапляється з їхньої вини, інколи просто Всесвіт дає знак, що не варто було виходити з дому. На платформі Reddit навіть є окрема тема, присвячена епічним ситуаціям з машинами. І на ці кадри боляче дивитись всім власникам авто. Сподіваємось, у вас такого не трапиться:

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Молодята на фоні їхньої палаючої машини

Reddit

Ці чоловіки залишили ключі всередині броньованого авто

Reddit

Вантажівка перевозила бак з білою фарбою і трапилось це:

Reddit

Ще одна вантажівка знехтувала правилами безпеки і це могло завершитись фатально

Reddit

Хтось просто втратив уважність на дорозі

Reddit

Блискавка теж може вдарити в авто

Reddit

Валун гепнувся на машину посеред дороги

Reddit

Інколи дорога не така міцна, як може здаватись

Reddit

Коли дуже хотів відчинити двері, але забув розблокувати

Reddit

Колеса просто відпали під час поїздки

Reddit

Як втратити два авто за один раз? Тут допоможуть дерева та сильний вітер

Reddit

Хтось просто вночі вкрав двері

Reddit

Коли залишив вікна відкритими взимку

Reddit

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