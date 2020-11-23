Toyota Land Cruiser перетворили у потужний броньовик: фото

Південноафриканська компанія SVI, яка спеціалізується на виробництві бронетехніки, представила новий проєкт – Max 3. За основу для броньовика фахівці взяли культовий позашляховик Toyota Land Cruiser 79. Від нього у загальному підсумку залишилася тільки силова установка.

Незграбний кузов Max 3 виготовлений з плоских металевих панелей. Спереду – масивна решітка радіатора, оточена двома парами захищених фар. Задні пасажирські двері відкриваються проти руху автомобіля. Вікна з посиленого скла товщиною 38 мм.

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У Max 3 модернізована підвіска, задній стабілізатор поперечної стійкості, нові колісні диски і шини. SVI пропонує Max 3 з одинарною або подвійною кабіною, а також з кузовом для перевезення до восьми осіб. Також броньовик можна замовити з правим або лівим кермом. У стандартній комплектації броньований позашляховик здатний витримати постріли куль калібру 7,62 зі штурмової гвинтівки і автомата Калашникова.

Компанія пропонує версію з бронею класу B7 і вибухозахистом. Такий автомобіль може витримувати бронебійні снаряди, але для його використання в Південній Африці необхідно отримати спеціальний дозвіл від уряду. Як правило, отримати його можуть тільки зареєстровані охоронні компанії або державні установи. Крім того, є повноцінна військова версія Max 3 з кріпленнями для кулемета 50-го калібру.

Цінник броньовика стартує від 1,6 мільйона південноафриканських рандів (103 053 доларів). Виготовлення одного автомобіля займає три місяці.

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