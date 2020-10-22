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Електрокар Volkswagen ID.3 на відмінно пройшов краш-тест: відео випробувань
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Європейська організація Euro NCAP перевірила у серії краш-тестів безпеку нового Volkswagen ID.3. Електрокар впорався з усіма випробуваннями та заробив максимальну оцінку – п'ять зірок з п'яти можливих, повідомляється на сайті організації.
Під час нового етапу тесту, що імітує виїзд на зустрічну смугу, хетчбек на швидкості 50 кілометрів на годину зіштовхнули з візком з модулем, що деформується, який рухався назустріч з такою ж швидкістю. З цим випробуванням ID.3 впорався краще, ніж Toyota Yaris, який став першим автомобілем, перевіреним за новою методикою. Однак датчики на манекенах зафіксували високий ризик виникнення травм грудної клітини.
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Наступним стало фронтальне зіткнення з нерухомою перешкодою, з яким хетчбек також успішно впорався. Далі було бокове зіткнення з візком на швидкості 60 кілометрів на годину та металевим стовпом на швидкості 32 кілометри на годину. В останньому випадку манекени показали "червоний" рівень небезпеки для голови заднього пасажира, який може від удару завалитися набік, і "помаранчевий" – для грудної клітини водія.
Система екстреного гальмування хетчбека успішно розпізнала манекен-пішохід, і автомобіль встиг загальмувати перед манекенами, які "йшли" попереду, проте в Euro NCAP реакцію електроніки визнали недостатньою. Більш "адекватний" результат ID.3 показав з імпровізованими велосипедистами. Крім того, фахівці відзначили надмірну жорсткість стійок вітрового скла, яка може стати причиною травм пішоходів при зіткненні.
За результатами тестів безпеку дорослих пасажирів ID.3 оцінили на 87 відсотків, дітей – на 89 відсотків. Найнижчу оцінку хетчбек отримав за безпеку пішоходів і велосипедистів – 71 відсоток, а за роботу систем безпеки – 88 відсотків.
Електрохетчбек Volkswagen ID.3 дебютував у вересні 2019 року. Він оснащується моторами потужністю 150 або 204 кінських сили та акумуляторами на 45, 58 або 77 кіловат-годин. Запас ходу в залежності від батареї становить 330, 420 або 550 кілометрів по циклу WLTP.
Минулого тижня організація ASEAN NCAP провела краш-тест компактного Toyota Corolla Cross, доступного на азійських ринках. Кросовер отримав 88,61 бала і перевершив результат рамного Toyota Hilux з дизельним мотором, який набрав 83,42 бала.
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