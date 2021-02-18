Дивіться, як електричний Hummer крутить "пончики" на снігу: круте відео

Підконтрольна концерну GM марка GMC опублікувала черговий ролик. У ньому демонструються здатності відродженого Hummer. На відео прототип електричного пікапа GMC Hummer EV крутить "пончики", розкидаючи навколо себе бризки снігу.

GMC представила електричний Hummer у жовтні минулого року, проте досі не показала повноцінну "товарну" версію. Повномасштабну серійну збірку електрокарів компанія обіцяла налагодити до кінця 2021 року, проте на сьогодні розробка моделі ще не завершена.

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Щоб підтримати інтерес до "Хаммера", GMC продовжує публікувати короткі ролики, що демонструють різні здібності позашляховика. Раніше з'явилося відео з Crab Mode або "режимом краба", який дозволяє вантажівці підвертати всі колеса і пересуватися по діагоналі, а тепер GMC показала, як позашляховик пустує на снігу, нарізаючи кола.

У коментарях під відео на Facebook користувачі оцінили дрифт, але розкритикували GMC за вибір повністю "зеленої" силової установки для позашляховика.

"Добре, що в кузові досить місця, щоб возити з собою генератор для підзарядки", – написав один з них.

Інші звернули увагу на маленькі вікна позашляховика і слабку оглядовість, але головним недоліком для більшості коментаторів стала вартість Hummer EV. Версію Edition 1, яка відправиться до покупців першої, у GMC оцінили у 113 000 доларів. Для порівняння, мінімальна ціна суперника від Tesla – Cybertruck – становить 39 990 доларів.

У рух Hummer EV Edition 1 призводить тримоторна силова установка, що видає 1014 кінських сил. Розгін з місця до першої "сотні" займає в автомобіля близько трьох секунд, а на повному заряді батареї Ultium він проїжджає понад 560 кілометрів. Дешевше виконання з двома двигунами побачить світ у 2022 році, а базове – тільки у 2024 році.

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