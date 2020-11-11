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Наче з голлівудських бойовиків: дивіться, як виглядає гігантський Hummer
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На порталі eBay в США виставили на продаж величезний Hummer H2 2003 року випуску за 55 100 доларів. Крім модифікованої підвіски, позашляховик має яскраву ліврею, а також обладнаний макетом кулемета.
Виставлений на продаж Hummer H2 побудували у 2003 році за індивідуальним замовленням американської машинобудівної компанії.
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Завдяки екстравагантному зовнішньому вигляду, що відсилає до голлівудських бойовиків, позашляховик у 2004 році потрапив на обкладинку популярного автомобільного журналу Truckin Magazine.
У першу чергу "Хаммер" виділяється яскраво-жовтим кузовом зі срібними та синіми малюнками. Крім того, позашляховик обладнаний величезними колесами, додатковою системою освітлення та макетом кулемета на капоті. Але головною особливістю модифікованого "монстра" є жовтий підйомний комплект, завдяки якому дорожній просвіт автомобіля збільшився на 45 сантиметрів. Інтер'єр позашляховика виконаний у чорно-жовтих кольорах, які доповнюють його образ.
Під капотом Hummer H2 розташований стандартний шестилітровий V8 потужністю 312 кінських сил. Агрегат працює у парі з 6-діапазонним "автоматом".
На цей момент вартість модифікованого автомобіля з пробігом всього 8 000 км становить 55 100 доларів.
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