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Дивіться, як морпіхи дрифтували на броньованому Hummer по снігу: відео

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Дивіться, як морпіхи дрифтували на броньованому Hummer по снігу: відео - фото 1

Морпіхи зі складу Корпусу морської піхоти Європи і Африки 21.1 взяли участь у навчальному курсі тактичної підготовки водіїв у Норвегії. Програма включає, зокрема, навчання дрифту на своїй бронетехніці по снігу.

Зараз понад 1000 морських піхотинців і матросів, які базуються в Кемп-Лежен, Північна Кароліна, прибули у північну Норвегію для здобуття навичок ведення війни у зимових умовах і проходять навчання разом з союзником по НАТО Норвегією.

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Ця підготовка, відповідно до пресрелізу служби, гарантує, що морпіхи зможуть безпечно керувати тактичною машиною в арктичних умовах.

З метою зниження ризику зараження і передачі COVID-19 персонал пройшов комплексне тестування на COVID.

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Джерело: defence-blog
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