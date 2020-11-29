У Києві на маршруті помітили американський шкільний автобус: відеофакт

В одній київській приватній школі розвозить учнів досить цікавий автобус – school bus, вироблений у США.

Якщо точніше, то машина побудована на шасі International 3300, а кузов безпосередньо виготовлений американською компанією IC Bus. Що ж стосується пасажиромісткості, то шкільні автобуси IC Bus серії СЕ випускаються з сімома варіантами колісної бази (довжиною 4013, 4292, 4902, 5511, 5994, 6451 і 7010 мм) і можуть перевозити від 29 до 78 дітей. Повна маса варіюється від 10 650 до 14 960 кг.

І ще: Розбитий у ДТП під Києвом Lamborghini продають за несподіваною ціною

Представлена на фото машина 2017 року випуску оснащується 6,7-літровим турбодизелем, хоча до 2013 року шасі комплектувалося "рідним" 7,6-літровим Navistar DT466, а потім MaxxForce DT. Також з 2015 року на автобус пропонується двигун на пропані (LNG) / бензині – V-подібна "вісімка" марки Power Solutions.

Читайте також: В Україні створили копію культового авто з фільму Форсаж