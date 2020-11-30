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Поліція конфіскувала автомобіль через 30 секунд після покупки

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Авто конфіскували через відсутність страховки - фото 1
Авто конфіскували через відсутність страховки

Поліція британського міста Нортгемптон розповіла у твіттері про невдаху водія, якому вдалося стати своєрідним рекордсменом за часом володіння автомобілем. Його новенький Renault Megane CC конфіскували все через 30 секунд після покупки.

Британець придбав новий автомобіль у кінці листопада. Виїжджаючи з парковки, він ледь не зачепив поліцейський автомобіль, повідомляється у твіттері.

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Співробітники поліції зупинили Megane та попросили його власника пред'явити документи. Виявилося, що серед них немає страховки. У результаті щойно куплений автомобіль довелося конфіскувати, помістити на евакуатор і відправити на спецстоянку.

За даними Fox News, водіння без страховки – одне з найпоширеніших порушень у Нортгемптоні. Протягом чотирьох тижнів рейдів, присвячених підвищенню безпеки дорожнього руху, місцеві поліцейські заарештували 19 осіб і вилучили 64 незастрахованих автомобілів.

Відсутність страховки у Великій Британії карається штрафом у розмірі 300 фунтів стерлінгів. При цьому поліція уповноважена вилучати й у деяких випадках навіть знищувати незастраховані машини.

Минулого літа власник нового хетчбека Volkswagen Polo встановив схожий антирекорд: він не впорався з керуванням і потрапив у аварію, розбивши машину через кілька секунд після покупки.

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Джерело: Fox News
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