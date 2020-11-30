Поліція конфіскувала автомобіль через 30 секунд після покупки

Поліція британського міста Нортгемптон розповіла у твіттері про невдаху водія, якому вдалося стати своєрідним рекордсменом за часом володіння автомобілем. Його новенький Renault Megane CC конфіскували все через 30 секунд після покупки.

Британець придбав новий автомобіль у кінці листопада. Виїжджаючи з парковки, він ледь не зачепив поліцейський автомобіль, повідомляється у твіттері.

Це цікаво: В Україні сфотографували рідкісний лімузин Mercedes

Співробітники поліції зупинили Megane та попросили його власника пред'явити документи. Виявилося, що серед них немає страховки. У результаті щойно куплений автомобіль довелося конфіскувати, помістити на евакуатор і відправити на спецстоянку.

This vehicle almost has a head on with our motor. The driver then told officers he brought the car 30 seconds ago and for once this was actually true. Unfortunately took his chances not insuring it. And well you all know what happens next.. #Seized #s3812BRANDHAM pic.twitter.com/O5XF3oboGO — Northampton Hub Specials (@NNSpecials) November 18, 2020

За даними Fox News, водіння без страховки – одне з найпоширеніших порушень у Нортгемптоні. Протягом чотирьох тижнів рейдів, присвячених підвищенню безпеки дорожнього руху, місцеві поліцейські заарештували 19 осіб і вилучили 64 незастрахованих автомобілів.

Відсутність страховки у Великій Британії карається штрафом у розмірі 300 фунтів стерлінгів. При цьому поліція уповноважена вилучати й у деяких випадках навіть знищувати незастраховані машини.

Минулого літа власник нового хетчбека Volkswagen Polo встановив схожий антирекорд: він не впорався з керуванням і потрапив у аварію, розбивши машину через кілька секунд після покупки.

Читайте також: На продаж виставили рідкісний суперкар з незвичайними фарами і двигуном