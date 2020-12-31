Супермен і Лоїс: дивіться трейлер серіалу про сімейне життя супергероя від CW

Канал CW представив трейлер нового серіалу "Супермен і Лоїс" ("Superman & Lois"). Він розповість про сімейне життя Кларка Кента і Лоїс Лейн, яких зіграли Тайлер Гоглін і Бітсі Таллок, а також їх синів Джонатана і Джордана.

За сюжетом Кларк і Лоїс переїжджають у Смолвіль, де намагаються впоратися "зі стресом, тиском і труднощами, які виникають у сучасному суспільстві у працюючих батьків".

Це цікаво: Дизайнери показали, як виглядали б серіали Netflix, якби вони були книгами

Шоу займаються продюсери та сценаристи Тодд Хельбінг і Грег Берланті, які брали участь у створенні інших супергеройських проєктів CW.

Супермен і Лоїс: дивіться трейлер серіалу про сімейне життя супергероя

Серіал "Супермен і Лоїс" почне виходити з 23 лютого.

Раніше студія Warner Bros. анонсувала зйомки третього й останнього фільму про Диво-жінку у виконанні Галь Гадот. Над ним знову попрацює Петті Дженкінс.

Читайте також: Київське кафе Veterano Brownie показали у серіалі на National Geographic