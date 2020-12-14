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Понад 5 тисяч шанувальників серіалу Офіс замовили персональну відеолистівку у зірки шоу

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Браян Баумгартнер - фото 1
Браян Баумгартнер / meduza

Актор Браян Баумгартнер, відомий за роллю бухгалтера Кевіна Мелоуна, став найуспішнішим автором програми Cameo у 2020 році. Актор заробив понад мільйон доларів, записуючи відеолистівки для користувачів програми.

Зірка популярного ситкому NBC "Офіс" Браян Баумгартнер бере за привітання 195 доларів. Це означає, що в цьому році актор порадував як мінімум 5128 своїх шанувальників. Успіх Браяна підтверджують 1895 відгуків і тверда 5-зіркова оцінка.

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Понад 5 тисяч шанувальників серіалу Офіс замовили персональну відеолистівку у зірки шоу - фото 439032

Глава сервісу Cameo Галаніс пов'язує досягнення актора в додатку з його "особистістю" і тим, що він "дуже пишається тим, як майстерно створює відеолистівки".

"Просто він дійсно серйозно ставиться до цього і робить відмінну роботу", – говорить глава Cameo. Він зазначив, що коміки – це ті, хто найкраще працюють в Cameo.

Cameo – сервіс, в якому будь-яка людина може замовити відеолистівку у знаменитості, яка зареєстрована на платформі. Актори зазвичай зачитують тексти, які їм надіслали.

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Джерело: cameo
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