355: дивіться трейлер шпигунського фільму з сексуальною зіркою Воно

Кінокомпанія Universal опублікувала трейлер майбутнього шпигунського трилера "355". Режисер проєкту – Саймон Кінберг ("Люди Ікс: Темний Фенікс"), він же працював над сценарієм разом з Терезою Ребек.

За сюжетом надсекретна зброя потрапляє у руки лиходіїв і доля світу опиняється у руках 4 жінок – Джесіки Честейн, Пенелопи Крус, Люпіта Ньоно і Дайан Крюгер.

Дивіться також: Мисливець на монстрів: вийшов перший трейлер фантастичного бойовика з Мілою Йовович

Усі вони – суперагенти шпигунських організацій по всьому світу. Але їх місії загрожує таємнича героїня актриси Фань Бінбін, яка стежить за кожним їхнім кроком.

355 – дивіться шпигунський трейлер нового фільму з Джесікою Честейн:

Прем'єра картини запланована на 15 січня 2021 року.

Читайте також: Головний герой: дивіться трейлер фільму з зіркою Дедпула в головній ролі