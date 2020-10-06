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355: дивіться трейлер шпигунського фільму з сексуальною зіркою Воно

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Джесіка Честейн знялася у фільмі 355 - фото 1
Джесіка Честейн знялася у фільмі 355

Кінокомпанія Universal опублікувала трейлер майбутнього шпигунського трилера "355". Режисер проєкту – Саймон Кінберг ("Люди Ікс: Темний Фенікс"), він же працював над сценарієм разом з Терезою Ребек.

За сюжетом надсекретна зброя потрапляє у руки лиходіїв і доля світу опиняється у руках 4 жінок – Джесіки Честейн, Пенелопи Крус, Люпіта Ньоно і Дайан Крюгер.

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Усі вони – суперагенти шпигунських організацій по всьому світу. Але їх місії загрожує таємнича героїня актриси Фань Бінбін, яка стежить за кожним їхнім кроком.

355 – дивіться шпигунський трейлер нового фільму з Джесікою Честейн:

Прем'єра картини запланована на 15 січня 2021 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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