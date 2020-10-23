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Дивіться трейлер фільму Країна мрій з неймовірною Марго Роббі

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У фільмі Країні мрій знялася Марго Роббі - фото 1
У фільмі Країні мрій знялася Марго Роббі

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила трейлер драматичного фільму "Країна мрій" ("Dreamland") режисера Майлза Джоріс-Пейрафіта. Головну роль у ньому зіграла Марго Роббі. Дивіться трейлер стрічки на Радіо МАКСИМУМ.

Також у фільмі "Країна мрій" знялися Гаррет Хедлунд, Тревіс Фіммел, Керрі Кондон, Фінн Коул і Лола Керк.

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Сюжет картини "Країна мрій" зосередиться на 17-річному Юджині Евансі, який у середині 1930-х років закохується у грабіжницю банків Еллісон Веллс, яка сховалася в його будинку. Він розривається між бажанням видати її поліції, щоб фінансово допомогти своїй родині, і почуттям, яке росте у ньому з кожною миттю.

Країна мрій – дивіться трейлер фільму з Марго Роббі:

Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі Tribeca. "Країна мрій" вийде в обмежений кінотеатральний прокат 13 листопада, а з 17 листопада стане доступна по дистрибуції Paramount Home Entertainment.

Раніше стало відомо, що Марго Роббі зніметься у перезапуску франшизи "Пірати Карибського моря". Над сюжетом нової стрічки працює сценаристка "Хижих пташок" Христина Ходсон.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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