Усе життя попереду: дивіться трейлер нового фільму з легендарною Софі Лорен

Netflix представив офіційний трейлер фільму "Усе життя попереду" ("The Life Ahead") з Софі Лорен у головній ролі. Основою для нього став однойменний роман французького письменника Ромена Гарі.

У центрі сюжету картини – єврейка мадам Роза, котра пережила холокост. Вона заробляє собі на життя тим, що бере на виховання дітей повій. Одного разу вона зустрічає 12-річного сенегальського сироту Момо, і між ними зав'язується дружба.

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На стрімінговому сервісі Netflix "Усе життя попереду" з'явиться 13 листопада. Фільм зняв син Софі Лорен і продюсера Карло Понті Едоардо Понті.

"Мені дуже подобається працювати з моїм сином, адже ми добре знаємо один одного, – розповіла раніше актриса в інтерв'ю Entertainment Weekly. – Мені подобається те, як він мене направляє".

Раніше Netflix показав повний трейлер нового фільму Девіда Фінчера "Манк", який розповість про сценариста "Громадянина Кейна" Германа Манкевича. У ньому знялися Гері Олдман, Аманда Сейфрид і Ліллі Коллінз.

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