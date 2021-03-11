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Дивіться кумедний ролик про прання одягу від бренду Jacquemus
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В інстаграм-акаунті французького бренду Jacquemus з'явилося відео, присвячене одягу й аксесуарам з нової колекції. У ньому моделі завантажують речі у пральну машину та стежать за її роботою у компанії цікавого пса.
Ролик зняв каталонський режисер Елберт Мойя, відомий завдяки співпраці з Louis Vuitton, Rimowa і Gucci. Разом з ним працювали креативні директори L'Uomo Vogue Кевін Текінел і Чарльз Левай.
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Кумедне відео JACQUEMOUSSE зняли у дусі телевізійної реклами 90-х років минулого століття. Це надихнуло Сімон Порте згадати свій особистий досвід. Він у 7-річному віці знімався для промо автомобіля Peugeot 106.
Нагадаємо, що раніше Сімон зняв свою бабусю Лілін в рекламній кампанії бренду Jacquemus. Фотографії зробив сам дизайнер, коли проводив карантин на півдні Франції, де живе його сім'я.Лілін позувала у саду в яскраво-рожевому брючному костюмі, з сумками Le Chiquito і в сукні фісташкового відтінку, що зливається з травою.
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