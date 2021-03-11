Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Дивіться кумедний ролик про прання одягу від бренду Jacquemus

  • 15
Jacquemus зняв кумедну рекламу одягу - фото 1
Jacquemus зняв кумедну рекламу одягу

В інстаграм-акаунті французького бренду Jacquemus з'явилося відео, присвячене одягу й аксесуарам з нової колекції. У ньому моделі завантажують речі у пральну машину та стежать за її роботою у компанії цікавого пса.

Ролик зняв каталонський режисер Елберт Мойя, відомий завдяки співпраці з Louis Vuitton, Rimowa і Gucci. Разом з ним працювали креативні директори L'Uomo Vogue Кевін Текінел і Чарльз Левай.

Це цікаво: Чим відрізняються жіночі і чоловічі кишені: це фото здивувало мережу

Кумедне відео JACQUEMOUSSE зняли у дусі телевізійної реклами 90-х років минулого століття. Це надихнуло Сімон Порте згадати свій особистий досвід. Він у 7-річному віці знімався для промо автомобіля Peugeot 106.

Нагадаємо, що раніше Сімон зняв свою бабусю Лілін в рекламній кампанії бренду Jacquemus. Фотографії зробив сам дизайнер, коли проводив карантин на півдні Франції, де живе його сім'я.Лілін позувала у саду в яскраво-рожевому брючному костюмі, з сумками Le Chiquito і в сукні фісташкового відтінку, що зливається з травою.

Читайте також: Chanel створили кольє з величезним діамантом на честь легендарного аромату

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 276
Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
  • 05 березня, 14:16
  • 275
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
  • 09 березня, 11:45
  • 179
Загрузка...
Новини