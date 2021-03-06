Chanel створили кольє з величезним діамантом на честь легендарного аромату

Цього року знаменитий аромат Chanel № 5 святкує своє 100-річчя. У честь ювілею французький модний будинок створив колекцію зі 123 предметів.

Головним елементом колекції стало кольє з діамантом вагою 55,55 карата (11,11 грама). Камінь отримав восьмикутне огранювання, що нагадує флакон духів Chanel № 5, його обрамляють 104 маленьких діаманти круглого ограновування і 42 діаманти – багетного.

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"Для Chanel дизайн і виробництво цього кольє стали вирішальним і важливим кроком в історії ювелірного мистецтва", – сказав президент ювелірного напрямку Chanel Фредерік Гранжьє.

Кольє не будуть виставляти на продаж – воно буде зберігатися в штаб-квартирі Chanel і стане експонатом на ювелірних виставках, які буде влаштовувати модний будинок, в тому числі і за кордоном.

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