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Чим відрізняються жіночі і чоловічі кишені: це фото здивувало мережу

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Чим відрізняються чоловічі і жіночі джинси - фото 1
Чим відрізняються чоловічі і жіночі джинси

І поки жінки у світі борються за рівність прав, то виробники одягу продовжують дивним чином ігнорувати прості потреби дівчат. Як? Навіть кишені у жіночих штанах відрізняються від чоловічих.

На платформі Reddit користувачка з ніком Wonder0486 поділилась фото з джинсами, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 82 тисячі балів та більше як 3 тисячі коментарів. А все тому, що дівчина показала, яка різниця між кишенями у її джинсах, та у джинсах чоловіка. Здається, до такого не був готовий ніхто.

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"Я просто хочу більші кишені, хіба це надто багато? З повагою, жінки скрізь", – відзначила авторка. А коментатори зізнались, що зовсім не розуміють, як і чому виникла така дискримінація. Чимало хто розповів, що у кишенях чоловічих штанців можна вмістити чимало дрібниць, а дівчатам інколи не вдається навіть повністю покласти смартфон.

I just want a bigger pocket please, is that too much to ask for? Sincerely, Women everywhere from r/mildlyinfuriating

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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