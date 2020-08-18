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Дивіться, хто зіграє принцесу Діану в серіалі Корона

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Елізабет і принцеса Діана - фото 1
Елізабет і принцеса Діана / twitter

Стрімінговий сервіс Netflix знайшов актрису, яка зіграє принцесу Діану в останніх сезонах серіалу Корона.

Про це повідомили на сторінці стрімінгу в Twitter.

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"Королеву людських сердець" принцесу Діану зіграє австралійська актриса Елізабет Дебікі. Вона стане принцесою в останніх двох сезонах, які розкажуть про життя королеви Єлизавети після 1990 року. "Для мене справжній привілей і честь приєднатися до цього чудового серіалу, який мене поглинув повністю з першої серії", – каже Дебікі. У четвертому сезоні роль Діани виконувала актриса Емма Коррін.

Серіал Корона, який виходить на телеканалі Netflix і розповідає історію британської королеви Єлизавети II і її рідних, для кожного сезону запрошує нових акторів. В останніх двох сезонах роль чоловіка королеви, принца Філіпа, виконає відомий британський актор Джонатан Прайс.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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