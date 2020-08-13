Зірка Гри престолів зіграє чоловіка Єлизавети II

Серіал Корона, який виходить на телеканалі Netflix і розповідає історію британської королеви Єлизавети II і її рідних, для кожного сезону запрошує нових акторів. В останніх двох сезонах роль чоловіка королеви, принца Філіпа, виконає відомий британський актор Джонатан Прайс.

73-річний актор за останні роки встиг зіграти в декількох проєктах, що здобули популярність серед глядачів.

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У серіалі Гра Престолів він виконав роль High Sparrow, а в фільмі Два Папи кардинала Хорхе Маріо Бергольо. Раніше він грав у фентезі Брати Грімм, Піратах Карибського моря і в одному з фільмів бондіани Завтра не помре ніколи, де лиходієві в його виконанні протистояв Джеймс Бонд, зіграний Пірсом Броснаном.

Інсайдери повідомляють, що кандидатура Джонатана Прайса була єдиною і творці телешоу дуже хвилювалися, чи прийме Прайс їх пропозицію. У двох останніх сезонах серіалу Корона королеву Єлизавету зіграє Імельда Стонтон (Гаррі Поттер і Орден Фенікса), а її сестру, принцесу Маргарет Леслі Менвіл (Малефісента).

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