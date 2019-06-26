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Дивіться ефектну гонку Tesla Model 3 проти "заряджених" Alfa Romeo, BMW і Mercedes-AMG

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Tesla Model 3 не змогла перемогти - фото 1
Tesla Model 3 не змогла перемогти

Ведучий шоу Top Gear Кріс Харріс виставив на дрег-гонку найпотужніший варіант Tesla Model 3 проти Alfa Romeo Giulia Quadrifolgio, BMW M3 і Mercedes-AMG C 63 S. При цьому заїзд вирішили провести її не на класичну чверть милі, а на відстані в півмилі (майже 805 метрів).

Раніше глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що Tesla Model 3 з пакетом Performance поб'є на треку будь-який автомобіль у своєму класі. Цю заяву й вирішили перевірити в Top Gear, порівнявши електрокар з найпотужнішими бензиновими моделями сегмента.

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Електрокар у версії Performance – це два мотори сумарною потужністю 456 сил (639 Нм), занижена підвіска, потужніші гальма, 20-дюймові колеса та спеціальний трековий режим керуючої електроніки. Час розгону до 96 кілометрів на годину (60 миль на годину) такого автомобіля – 3,2 секунди.

Для порівняння, Alfa Romeo Giulia Quadrifolgio пропонується з 510-сильним мотором 2.9 V6, BMW M3 комплектується трилітровою "шісткою" потужністю 431 сила, а Mercedes-AMG C 63 S – 510-сильною "вісімкою" об'ємом чотири літри. У ролику Tesla спочатку вирвалася вперед, але в результаті все ж не змогла виграти гонку.

У кінці січня топовий варіант седана Model 3 вже встановив рекорд швидкості – його порівняли на прямій з суперкаром Doodge Viper SRT10, потужність якого досягає 500 кінських сил. Чверть милі (402 метри) електрокар подолав за 12,7 секунди, а швидкість у 96 кілометрів на годину він розвинув за 3,9 секунди.

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Джерело: Motor
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