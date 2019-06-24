Шалений дрифт: найкрасивіша спортсменка України показала відео з екстремальної поїздки

Юна українська легкоатлетка Юлія Левченко перевірила свою екстремальність під час поїздки на гоночному авто. Ефектний ролик красуня показала на своїй сторінці в Instagram.

Срібна призерка ЧС у стрибках у висоту Юлія Левченко, яку називають найкрасивішою спортсменкою України, оригінально випробувала на міцність свої нерви.

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21-річна блондинка покаталася на дрифт-таксі на території "Платформи Арт-завод" в столиці. Гул потужного двигуна, виск шин, густий дим, повороти, які перехоплюють подих – і все це під божевільний вереск Юлі, яка не стримувала своїх емоцій під час поїздки на гоночній машині.

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