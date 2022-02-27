Диверсанти у месенджерах: українців попередають про підозрілі групи в мережі

Інформаційна війна триває паралельно з вторгненням окупантів на територію України, тож українців попередили про підозрілі групи у соцмережах. Якщо вас додають до таких чатів – видаляйтесь.

Диверсанти створюють спільноти зі злочинною метою та додають до них українців, повідомляють у ВРУ. Дуже важливо фільтрувати не лише джерела новин, надаючи перевагу лише офіційним, а й повідомлення у месенджерах.

І ще: Чому не треба вимикати геолокацію на телефоні: мережею шириться новий фейк

"Максимальне поширення! Важливо! Якщо вас автоматично додають у чат чи групу під назвою "Перекличка районов", одразу видаляйтеся звідти", – йдеться в повідомленні. Саме через такі групи окупанти отримають дані про місто та його мешканців.

Що може зробити кожен українець у воєнний період:

Повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Але: не поширюйте інформацію про пересування українських військ"

про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. не поширюйте інформацію про пересування українських військ" Беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників

Знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили

Демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості

В координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах

Готуйте "коктейлі Молотова" за інструкціями, які оприлюднені на перевірених українських ресурсах

Здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям

Дотримуйтесь інформаційної гігієни, читайте та поширюйте новини лише з офіційних джерел

Читайте також: Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси