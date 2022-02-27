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війна

Диверсанти у месенджерах: українців попередають про підозрілі групи в мережі

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Як диверсанти діють у месенджерах - фото 1
Як диверсанти діють у месенджерах

Інформаційна війна триває паралельно з вторгненням окупантів на територію України, тож українців попередили про підозрілі групи у соцмережах. Якщо вас додають до таких чатів – видаляйтесь.

Диверсанти створюють спільноти зі злочинною метою та додають до них українців, повідомляють у ВРУ. Дуже важливо фільтрувати не лише джерела новин, надаючи перевагу лише офіційним, а й повідомлення у месенджерах.

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"Максимальне поширення! Важливо! Якщо вас автоматично додають у чат чи групу під назвою "Перекличка районов", одразу видаляйтеся звідти", – йдеться в повідомленні. Саме через такі групи окупанти отримають дані про місто та його мешканців.

Що може зробити кожен українець у воєнний період:

  • Повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Але: не поширюйте інформацію про пересування українських військ"
  • Беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників
  • Знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили
  • Демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості
  • В координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах
  • Готуйте "коктейлі Молотова" за інструкціями, які оприлюднені на перевірених українських ресурсах
  • Здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям
  • Дотримуйтесь інформаційної гігієни, читайте та поширюйте новини лише з офіційних джерел

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