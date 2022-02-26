Чому не треба вимикати геолокацію на телефоні: мережею шириться новий фейк

Останніми днями, – хоча, кого ми там дуримо, майже весь час, – у мережі ширяться усілякі фейки. Цього разу розповсюджується інформація про те, що потрібно буцімто вимкнути геолокацію на телефоні. Розповідаємо, чому не варто цього робити!

Заспокоїти власників смартфонів взялися на фейсбук-сторінці НотаЄнота. Для цього представники поспілкувалися з кількома технічними фахівцями, які розповіли, що про все це думають.

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Потреба вимкнути геолокацію – інфовкид

Але найсумніше те, що деякі офіційні органи влади його вже поширили і це понеслося в маси.

Почнемо з найпростішого! Телефон на Android чи iOS самостійно не може ділитися геолокацією. Якщо ж ви дійсно хочете "зникнути" з радарів – вмикайте авіарежим.

Натомість варто розуміти, що користувач гаджета сам може випадково кудись відправити повідомлення зі своєю геолокацією. Наприклад, через месенджер Viber або інші. Тому експерти рекомендують ділитися своїм місцем перебування не в месенджерах, а за допомогою телефонних дзвінків.

Також закликають думати логічно. Якби дійсно ворог мав такі технології для відслідковування вашої локації у перші два дні нападу, то для чого тоді усі ці мітки, які зараз намагаються знищувати по всій країні?

Ба більше, у вайбер-чатах ширяться повідомлення, в яких "залякують" коригуванням ворожих ударів. На жаль, мусимо визнати, адреси укриттів і бомбосховищ і так у відкритому доступі. Інакше б як ви дізналися, де переховуватися від ймовірних ворожих обстрілів?

Зберігайте спокій, перевіряйте інформацію та не поширюйте геть усе, що з'являється у мережі. І нехай паніка не бере над вами гору. Все буде Україна!

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