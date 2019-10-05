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Дівчина Зінченка Влада Седан спантеличила фанатів відвертою позою

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Влада Седан - фото 1
Влада Седан / football24

Спокуслива Влада Седан зачарувала гарячим фото. Шанувальники у замішанні.

Кохана українського легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан має чималу армію прихильників у соцмережах.

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За дівчиною стежать понад 160 тисяч користувачів Instagram, тому Влада не забуває тішити підписників яскравими світлинами. Так, цього разу дівчина Олександра Зінченка опублікувала осіннє фото, де вона зображена у доволі відвертій позі. Прихильники не пройшли повз й засипали публікацію компліментами:

В Instagram Влада опублікувала відео з тренування по стретчингу, продемонструвавши непогану розтяжку. Нагадаємо, Влада переїхала у Манчестер до Олександра.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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