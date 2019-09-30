Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Дівчина Роналду зізналася, чому досі не стала його дружиною

  • 11
Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / marca

Джорджина Родрігес, кохана нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, розповіла, чому вони досі не одружилися.

За словами Джорджини, вони планують весілля, але поки сфокусовані на вихованні дітей.

І ще: Спокуслива дівчина Зінченка показала, що таке справжня розтяжка

"У мене завжди було уявлення про жіноче щастя з моїм чоловіком, моїми дітьми, і це саме те, що я маю. Прекрасні діти, чоловік, який мене любить, піклується про мене. Я люблю його, піклуюся про нього, люблю і поважаю його. Він чудова людина, і я рада розділити з ним моє життя... Весілля є в наших планах, але просто зараз у нас дуже багато цікавих задумів на майбутнє..."

Роналду і Родрігес - фото 358510
Роналду і Родрігес

Роналду пообіцяв одружитися з Джорджиною Родрігес вже давно. Нагадаємо, Роналду і Родрігес зустрічаються з 2016 року. Пара виховує чотирьох дітей: спільну дворічну дочку Алану, 9-річного Кріштіану-молодшого і дворічних близнюків Єву та Матео, народжених від сурогатних матерів.

Читайте також: Гаряча дружина ексфутболіста Динамо роздяглася на камеру

Джерело: marca
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
  • 28 вересня, 14:17
  • 160
Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)
  • Вчора, 17:50
  • 2013
Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
  • Вчора, 12:18
  • 1202
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт