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Дівчина Роналду зізналася, чому досі не стала його дружиною
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Джорджина Родрігес, кохана нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, розповіла, чому вони досі не одружилися.
За словами Джорджини, вони планують весілля, але поки сфокусовані на вихованні дітей.
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"У мене завжди було уявлення про жіноче щастя з моїм чоловіком, моїми дітьми, і це саме те, що я маю. Прекрасні діти, чоловік, який мене любить, піклується про мене. Я люблю його, піклуюся про нього, люблю і поважаю його. Він чудова людина, і я рада розділити з ним моє життя... Весілля є в наших планах, але просто зараз у нас дуже багато цікавих задумів на майбутнє..."
Роналду пообіцяв одружитися з Джорджиною Родрігес вже давно. Нагадаємо, Роналду і Родрігес зустрічаються з 2016 року. Пара виховує чотирьох дітей: спільну дворічну дочку Алану, 9-річного Кріштіану-молодшого і дворічних близнюків Єву та Матео, народжених від сурогатних матерів.
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