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Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після

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Протягом трьох років ця жінка схудла до 65,5 кілограмів - фото 1
Протягом трьох років ця жінка схудла до 65,5 кілограмів / YouTube

Британка Максін Врен схудла на 110 кілограмів після того, як лікарі передрекли їй швидку смерть.

Після відвідування лікарні 33-річна вихователька Максін Врен, яка важила 176 кілограмів, всерйоз злякалася смерті.

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Жінці повідомили, що без зміни способу життя або шунтування шлунка, вона зможе прожити максимум рік. До того ж лікарі давали невтішні прогнози щодо операції. Але, коли Врен дізналася, що її сестра вагітна, вона вирішила, що не може померти, не побачивши племінника.

Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після - фото 301277
Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після

Жінка звернулася у центр схуднення і за перший тиждень скинула п'ять кілограмів. Після цього вихователька відмовилася від шкідливої ​​їжі і почала брати з собою на роботу, приготовлену вдома здорову їжу. Врен не здавалася протягом трьох років і схудла до 65,5 кілограмів. За цей час жінка встигла вийти заміж і отримати звання "Жінка року" від організації, яка надає допомогу людям з ожирінням.

Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після - фото 301276
Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після
Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після - фото 301275
Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після

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Джерело: 24-my.info
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