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Робота українців потрапила до списку найкращих інтер'єрів року

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Дизайн від Yakusha Design - фото 1
Дизайн від Yakusha Design / archdaily

Впливовий журнал про архітектуру і дизайн Dezeen оголосив шорт-лист найкращих інтер'єрів 2019 року. Серед відібраних п'яти офісів з усього світу – проєкт української студії Yakusha Design.

До участі в конкурсі цього року було відправлено понад 4500 заявок з 87 країн. Інтер'єр офісу Yakusha Design – єдиний проєкт з України, якому вдалося вийти у фінал.

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Представлений на конкурс простір під назвою Ya Vsesvit об'єднує офіс архітектурної студії Yakusha Design, студії живого українського дизайну Faina і креативний простір. В основі проєкту – функціональний мінімалізм з акцентом на автентичний декор і предмети інтер'єру. Як відзначили в Yakusha Design, вони принципово не використовують у своїх проєктах фейки, тому кожна річ в просторі ретельно підібрана і має своє місце.

Також дизайнери студії важливу роль відводять матеріалами: для Ya Vsesvit використані глина, камінь, мікроцемент, цегла, сталь. Кожною деталлю автори хотіли передати зв'язок минулого і майбутнього, традиційних технік та матеріалів із сучасними технологіями і рішеннями.

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Робота українців потрапила до списку найкращих інтер'єрів року - фото 353091

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Джерело: archdaily
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