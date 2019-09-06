Робота українців потрапила до списку найкращих інтер'єрів року

Впливовий журнал про архітектуру і дизайн Dezeen оголосив шорт-лист найкращих інтер'єрів 2019 року. Серед відібраних п'яти офісів з усього світу – проєкт української студії Yakusha Design.

До участі в конкурсі цього року було відправлено понад 4500 заявок з 87 країн. Інтер'єр офісу Yakusha Design – єдиний проєкт з України, якому вдалося вийти у фінал.

І ще: Фанат Super Mario облаштував кімнату в стилі відеогри

Представлений на конкурс простір під назвою Ya Vsesvit об'єднує офіс архітектурної студії Yakusha Design, студії живого українського дизайну Faina і креативний простір. В основі проєкту – функціональний мінімалізм з акцентом на автентичний декор і предмети інтер'єру. Як відзначили в Yakusha Design, вони принципово не використовують у своїх проєктах фейки, тому кожна річ в просторі ретельно підібрана і має своє місце.

Також дизайнери студії важливу роль відводять матеріалами: для Ya Vsesvit використані глина, камінь, мікроцемент, цегла, сталь. Кожною деталлю автори хотіли передати зв'язок минулого і майбутнього, традиційних технік та матеріалів із сучасними технологіями і рішеннями.

Читайте також: 200-річний котедж перетворили на сучасний дім: ефектні фото