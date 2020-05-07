Дівчина, яка змінила колір шкіри, шокувала худорбою

Англійка, яка змінила колір шкіри за допомогою незаконних ін'єкцій, шокує мережу нереалістичною худорбою. На акаунт дівчини звернули увагу ЗМІ.

23-річна Ханна Тіттензор стала популярною після появи на британському телешоу This Morning. Дівчина розповіла, що дуже любить засмаглу шкіру, але солярії давали тимчасовий ефект.

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Тоді Тіттензор вдавалася до ін'єкційної процедури, що стимулює потемніння шкіри. У Великій Британії ці ін'єкції вважаються незаконними. Зараз "темношкіра" британка шокує користувачів мережі неприродною худорбою. Дівчина часто позує у відвертих нарядах, демонструючи практично оголене тіло.

Користувачі ставлять під сумнів натуральність настільки тонкої талії, звинувачуючи дівчину у використанні фотошопу. Інші запитують, де ж її внутрішні органи. Хейтери відзначають, що дівчина виглядає жахливо.

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