Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі

  • 11
Стефані Мюлік - фото 1
Стефані Мюлік / oxu.az

19-річна Стефані Мюлік зі Швеції зізналася, що витрачає 168 тисяч шведських крон (420, 000 гривень) на рік на пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Вперше вона спробувала збільшити губи в 13 років, і відтоді регулярно користується послугами косметологів і пластичних хірургів.

І ще: Ілона Маска звинуватив у плагіаті брат колумбійського наркобарона

Дівчина завжди соромилася свого носа, оскільки її хлопець одного разу сказав їй, що він псує її красиву зовнішність. Тому Мюлік змінила не тільки ніс, але і губи, підборіддя, щоки, брови і зуби. Щомісяця дівчина колола філери в губи. Вона носить накладні вії і перуки, а також кожен день робить вправи на косі м'язи живота, щоб у неї була талія, як у ляльки.

Мюлік планує зробити в майбутньому більше пластичних операцій, включаючи збільшення грудей, сідниць і губ, видалення ребер, підтяжку обличчя і ліпосакцію. За словами дівчини, процедури надають їй впевненість в собі. Натхнення вона черпає у ляльок Bratz і Барбі, а також у моделей Playboy.

Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі - фото 361462

Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі - фото 361463

Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі - фото 361464

Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі - фото 361465

Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі - фото 361466

Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі - фото 361467

Читайте також: Хлопець встановив новий рекорд мережі завдяки Біллі Айліш

Джерело: oxu.az
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)
  • 12 жовтня, 21:25
  • 1769
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
  • 12 жовтня, 14:21
  • 3266
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1822673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне