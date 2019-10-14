Дівчина витратила цілий статок заради зовнішності Барбі

19-річна Стефані Мюлік зі Швеції зізналася, що витрачає 168 тисяч шведських крон (420, 000 гривень) на рік на пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Вперше вона спробувала збільшити губи в 13 років, і відтоді регулярно користується послугами косметологів і пластичних хірургів.

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Дівчина завжди соромилася свого носа, оскільки її хлопець одного разу сказав їй, що він псує її красиву зовнішність. Тому Мюлік змінила не тільки ніс, але і губи, підборіддя, щоки, брови і зуби. Щомісяця дівчина колола філери в губи. Вона носить накладні вії і перуки, а також кожен день робить вправи на косі м'язи живота, щоб у неї була талія, як у ляльки.

Мюлік планує зробити в майбутньому більше пластичних операцій, включаючи збільшення грудей, сідниць і губ, видалення ребер, підтяжку обличчя і ліпосакцію. За словами дівчини, процедури надають їй впевненість в собі. Натхнення вона черпає у ляльок Bratz і Барбі, а також у моделей Playboy.

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