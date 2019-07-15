Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Подорожі Ностальгія

Дівчина витратила 185 тисяч доларів на пластику, щоб досягти ідеальних форм (18+)

  • 420
Крістен Снайдер - фото 1
Крістен Снайдер / Instagram

28-річна Крістен Снайдер з Вірджинії, США, створила в голові образ самої себе і всіма силами до нього прагне. Попри переживання її сім'ї і шоковані вигуки оточуючих.

Крістен, фахівець IT-підтримки, зробила першу пластичну операцію десять років тому. Тоді дівчина збільшила груди і, за її словами, плакала від радості, як дитина. У школі вона пройшла через знущання через зовнішність. До того ж завжди була дуже стрункою і тендітною, а в глибині душі американка мріяла про шикарні форми.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+)

Наді мною часто сміялися в школі, і я навчилася не піклуватися про те, що інші люди думають про мене та мою професійну діяльність, – згадує дівчина.

Тоді красуня вирішила прагнути до її власного ідеалу. До теперішнього моменту вона витратила на пластику 185 тисяч доларів і перенесла понад 20 операцій. Вона не тільки двічі збільшила груди, але і зробила три ринопластики, ліпосакцію, видалила ребра, змінила форму чола і щік. І, звичайно, не раз збільшувала губи.

Я розглядаю своє тіло як полотно, а хірургію – як інструмент для досягнення образу свого тіла, який є в моїй голові. Я завжди хотіла суперефектні форми, – розповідає Крістен.

Дівчину не лякає нерозуміння з боку оточуючих. Вона вважає, що трансформації власного тіла нікому не заважають, а чужий вибір потрібно поважати. Для неї важливіше відчувати себе щасливою. Красуня також зазначила, що знає про те, що її сім'я переживає за неї і боїться, що пластика рано чи пізно зведе її в могилу. Проте Крістен не збирається зупинятися і планує витратити на косметичні процедури ще 30 тисяч доларів.

Читайте також: Прийшла на одну ніч: Настю Каменських розкритикували за селфі з Потапом

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1977
Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці
  • 13 липня, 14:00
  • 2396
10 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
  • 12 липня, 17:21
  • 879
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз