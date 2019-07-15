Дівчина витратила 185 тисяч доларів на пластику, щоб досягти ідеальних форм (18+)

28-річна Крістен Снайдер з Вірджинії, США, створила в голові образ самої себе і всіма силами до нього прагне. Попри переживання її сім'ї і шоковані вигуки оточуючих.

Крістен, фахівець IT-підтримки, зробила першу пластичну операцію десять років тому. Тоді дівчина збільшила груди і, за її словами, плакала від радості, як дитина. У школі вона пройшла через знущання через зовнішність. До того ж завжди була дуже стрункою і тендітною, а в глибині душі американка мріяла про шикарні форми.

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Наді мною часто сміялися в школі, і я навчилася не піклуватися про те, що інші люди думають про мене та мою професійну діяльність, – згадує дівчина.

Тоді красуня вирішила прагнути до її власного ідеалу. До теперішнього моменту вона витратила на пластику 185 тисяч доларів і перенесла понад 20 операцій. Вона не тільки двічі збільшила груди, але і зробила три ринопластики, ліпосакцію, видалила ребра, змінила форму чола і щік. І, звичайно, не раз збільшувала губи.

Я розглядаю своє тіло як полотно, а хірургію – як інструмент для досягнення образу свого тіла, який є в моїй голові. Я завжди хотіла суперефектні форми, – розповідає Крістен.

Дівчину не лякає нерозуміння з боку оточуючих. Вона вважає, що трансформації власного тіла нікому не заважають, а чужий вибір потрібно поважати. Для неї важливіше відчувати себе щасливою. Красуня також зазначила, що знає про те, що її сім'я переживає за неї і боїться, що пластика рано чи пізно зведе її в могилу. Проте Крістен не збирається зупинятися і планує витратити на косметичні процедури ще 30 тисяч доларів.

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