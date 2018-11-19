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Ярмоленко провів зворушливу зустріч із фанатами Вест Хема

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Ярмоленко зустрівся із вболівальниками - фото 1
Ярмоленко зустрівся із вболівальниками / sport.ua

Український футболіст Андрій Ярмоленко та його одноклубник Конор Ковентрі зустрілися з уболівальниками молотобійців.

Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко та півзахисник молодіжної команди "молотобійців" Конор Ковентрі зустрілися з уболівальниками лондонської команди.

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29-річний українець і його юний одноклубник взяли участь в автограф-сесії, фотографувалися і відповідали на запитання фанатів.

Ярмоленко провів зворушливу зустріч із фанатами Вест Хема - фото 289893

Ярмоленко провів зворушливу зустріч із фанатами Вест Хема - фото 289894

Ярмоленко провів зворушливу зустріч із фанатами Вест Хема - фото 289895

Нагадаємо, 28-річний український гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко травмувався в матчі проти "Тоттенхема", і переніс термінову операцію на ушкодженому ахиллесовом сухожиллі.

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Джерело: sport.ua
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