Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джала Сью – американська чемпіонка та модель, яка не дає спокою чоловікам по усій планеті своїми інтимними кадрами.

Популярний журнал FHM нещодавно визнав американку Джалу Сью найсексуальнішою спортсменкою світу, але ти навряд чи про неї чув. Тож сьогодні знайомимо тебе ближче з цією красунею. Дівчина є чемпіонкою по паддлбордінгу у США, проте світову популярність зірка здобула завдяки кар'єрі супермоделі.

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Паддлбордінг – це різновид серфінгу. Учасники змагаються на модернізованих дошках, вони можуть лежати, стояти або спиратися на коліна і гребти руками або веслом.

Але найунікальніше, що Джалі – 41 рік, вона мати чотирьох дітей! "Ніхто не вірить мені, коли я кажу їм, що мені 41 рік. Я кажу їм, що мої діти зберігають мою молодість", – зізнавалася якось Сью в інтерв'ю.

І ця ефектна матуся та розкута модель регулярно радує свою майже 80-тисячну армію шанувальників сексуальними знімками. Ось найсміливіші з них:

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