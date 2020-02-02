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Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)

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Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Анжела Вайт – відверта зірка фільмів для дорослих, яка стала найкращою актрисою року у порноіндустрії.

Сьогодні ми підготували дещо особливе. Так, знайомимо тебе ближче із гарячою штучкою Анжелою Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)

Дата народження: 4 березня 1985 (34 роки);
Рідне місто: Сідней, Австралія;
Зріст: 160 см;
Вага: 59 кг.

За спиною в Анжели – дев'ять престижних нагород у сфері кіно для дорослих. Красуню навіть включили до Зали слави AVN (Adult Video News). Але відзначилася зірка і в науковій сфері. Вайт закінчила Паризький інститут політичних досліджень і може пишатися дипломом з відзнакою в галузі гендерних досліджень і дисертацією про жінок в порноіндустрії.

Але що ж відбувається із зіркою за кадром? Анжела розповіла, як відреагували на вибір професії її батьки. Так, за словами порноактриси, свою сексуальність вона ніколи не приховувала і почала усвідомлювати і досліджувати її ще в середній школі. Коли повідомила батькам про те, що збирається присвятити своє життя зйомкам у фільмах для дорослих, сім'я, звичайно, не зраділа. Родичі вважали цю новину "жорсткою", але не відвернулися від дочки.

Тепер у 34-річної зірки за плечима багато років практики. Але, не дивлячись на постійні оголені зйомки, в житті Анжела, як і багато акторів в цілому, уваги не любить. Красуня просто хоче спокійно виходити на вулицю, щоб ніхто на неї дивно не дивився.

Також дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де у неї уже понад 5 мільйонів шанувальників. І відверте дівчисько регулярно радує своїх підписників гарячими кадрами. Тож ми відібрали для тебе найспокусливіші з них. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383649

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383650

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383651

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383652

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383653

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383654

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383655

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383656

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383657

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383658

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383659

Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+) - фото 383660

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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