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Дівчина розчулила мережу купюрою зі зворушливим написом

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Купюра - фото 1
Купюра / mustsharenews

Мешканка Малайзії розмістила на своїй сторінці в Facebook фотографію банкноти у 10 рингітів зі зворушливим написом: "Це остання купюра, яку дав мені батько. 21 травня 2010 року, в п'ятницю, 7:10 ранку. Я люблю тебе тато".

Як виявилося, у 2010 році 17-річна дівчина на ім'я Енн Малар Есудас втратила батька. Вранці 21 травня чоловік збирав її в школу, а вдень в результаті нещасного випадку загинув.

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Ці 10 рингітів батько дав дочці на кишенькові витрати. З тої пори Енн зберігала банкноту у себе в гаманці. Проте одного разу її обікрали. Дівчина зізналася, що була дуже здивована, коли побачила фотографію купюри. Однак відразу ж написала авторці посту, після чого отримала пам'ятну купюру назад і написала вдячний пост у Facebook.

Дівчина розчулила мережу купюрою зі зворушливим написом - фото 371938

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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