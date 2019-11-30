Чоботи Наполеона продали за шалені гроші

Взуття Наполеона продали на аукціоні в Парижі. Дізнайтеся, скільки коштує такий артефакт.

На аукціоні в Парижі ботфорти, що належали Наполеону Бонапарту, були продані за 117 тисяч євро.

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"Знамениті чоботи Наполеона тільки що продані за 117 тисяч 208 євро", – наголошується в повідомленні. Ім'я покупця не називається. Чорні шкіряні їздові чоботи 40-го розміру і заввишки халяви в 48 см французький імператор носив на засланні на острові Святої Єлени, де помер в 1821 році.

L'empereur a toujours la botte, euh, la cote.



Les fameuses bottes de Napoléon viennent d'emporter 117 208 € (frais inclus) à l'instant chez @AlexandreGique1 !



Les fans de l'Empire sont toujours nombreux pic.twitter.com/oaHU2lDSnE — Drouot (@Drouot) November 29, 2019

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