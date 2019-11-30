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Чоботи Наполеона продали за шалені гроші

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Наполеон - фото 1
Наполеон / youtube

Взуття Наполеона продали на аукціоні в Парижі. Дізнайтеся, скільки коштує такий артефакт.

На аукціоні в Парижі ботфорти, що належали Наполеону Бонапарту, були продані за 117 тисяч євро.

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"Знамениті чоботи Наполеона тільки що продані за 117 тисяч 208 євро", – наголошується в повідомленні. Ім'я покупця не називається. Чорні шкіряні їздові чоботи 40-го розміру і заввишки халяви в 48 см французький імператор носив на засланні на острові Святої Єлени, де помер в 1821 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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