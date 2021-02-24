Дівчина покрила 60% свого тіла татуюваннями і стала зіркою мережі: фото

Німкеня Ліна покрила 60% поверхні свого тіла візерунками. Нова незвичайна зовнішність допомогла дівчині стати успішною альтернативною моделлю.

За допомогою пластичних операцій Ліна змінила ніс і збільшила груди, а також закачала силікон собі в голову, зробивши "інопланетні ріжки". Зупинятися на цьому Ліна не планує. Вона збирається покрити татуюваннями все тіло.

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"Коли я була молодшою, я була дуже нещасна через свою зовнішність. Не любила дивитися в дзеркало. Хоча вже тоді я розуміла, що мені потрібно змінитися", – розповідає Ліна.

Батьки моделі не оцінили вибору дочки, про що не соромляться повідомляти при кожному зручному випадку. Але саму дівчину це не засмучує, адже тепер вона стала популярною – тільки в Instagram на неї підписалися уже майже 100 тисяч користувачів.

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