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Наречена Роналду Джорджина Родрігес показала фото 18+

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Іспанська модель Джорджина Родрігес, наречена нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, виклала в Instagram дуже гаряче фото.

Дівчина на знімку позує голою, прикрившись лише сумкою.

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Фотографія стала частиною фотосесії для глянцевого видання InStyle. "Лови момент", – підписала знімок Джорджина. Всього за кілька годин пост набрав більше двох мільйонів лайків в Instagram. "Неймовірна", "Роналду повинен пишатися", "Сексуальність вищого рівня", – прокоментували фотографію користувачі. Варто відзначити, що Родрігес потрапила на обкладинку іспанської версії журналу InStyle, а попередній знімок був частиною шикарної фотосесії.

Роналду і Джорджина у стосунках з 2016 року. У листопаді 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна. Крім неї, Роналду виховує ще трьох дітей: Кріштіану-молодшого і близнюків Єву і Матео.

Це цікаво: Кріштіану Роналду – 36: як виглядають гарячі ексобраниці легендарного футболіста

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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