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Дівчина Ілона Маска здивувала мережу фото топлес (18+)
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Кохана американського мільярдера Ілона Маска і мати їхнього спільного синочка, канадська співачка Граймс, опублікувала в Instagram фото НЮ.
Так, епатажна зірка Граймс знялася топлес разом з оголеною подругою-моделлю Лів Боері. Їхні тіла прикрашає бодіарт, автором якого є сама канадська артистка.
І ще: Пишногруда Демі Роуз підкорила мережу знімком у крихітному купальнику
А у пості до знімка красуня нагадала підписникам про прийдешній вихід відеоігри Cyberpunk 2077.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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