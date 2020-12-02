Дівчина Ілона Маска здивувала мережу фото топлес (18+)

Кохана американського мільярдера Ілона Маска і мати їхнього спільного синочка, канадська співачка Граймс, опублікувала в Instagram фото НЮ.

Так, епатажна зірка Граймс знялася топлес разом з оголеною подругою-моделлю Лів Боері. Їхні тіла прикрашає бодіарт, автором якого є сама канадська артистка.

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А у пості до знімка красуня нагадала підписникам про прийдешній вихід відеоігри Cyberpunk 2077.

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