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Дівчина Джейсона Стетхема роздяглась в Instagram: гарячі фото

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Роузі Хантінгтон-Вайтлі знялась топлес - фото 1
Роузі Хантінгтон-Вайтлі знялась топлес / instagram.com/rosiehw

Відома модель та подружка Джейсона Стетхема Роузі Хантінгтон-Вайтлі з'явилась у пікантній зйомці для французького журналу. Важко не помітити розкішні форми білявки.

32-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі встигає поєднувати кар'єру та сімейне життя, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там білявка ділиться найважливішими моментами свого життя, а також публікує стильні кадри. Тому не дивно, що у неї понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня опублікувала серію знімків для популярного французького видання Madame Figaro, на яких роздягається і демонструє свою струнку фігуру. Відзначимо, що Роузі - приклад того, як звабливість не перетинає межу до вульгарності.

Дівчина Джейсона Стетхема роздяглась в Instagram: гарячі фото - фото 387202

Дівчина Джейсона Стетхема роздяглась в Instagram: гарячі фото - фото 387203

Дівчина Джейсона Стетхема роздяглась в Instagram: гарячі фото - фото 387204

Джерело фото: instagram.com/rosiehw

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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