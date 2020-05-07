Дівчата показують, як однаковий одяг виглядає на різних фігурах

Тема жіночої краси постійно обговорюється, особливо, коли це стосується фігури. Однак ці дві блогерки вирішили показати, як однакове вбрання виглядає на зовсім різних дівчатах. Спойлер: все чудово!

Ні для кого не таємниця, що мода - це пекельна і безпощадна сфера, яка часто пропонує користувачам доволі нереалістичні стандарти. На щастя, чимало красунь готові взяти ситуацію у власні руки та переписати всі правила. Саме так зробила домініканська модель plus-size Деніс Мерседес.

І ще: Дівчина зробила собі найбільші губи у світі: фотофакт

Разом зі своєю подругою Марією Кастельянос вона знімає відео з переодяганням в однакове вбрання. І це настільки подобається публіці, що за Деніс стежать понад 1,7 млн осіб! Це не дивно, адже ролики наочно показують, що дівчата з різними фігурами можуть виглядати чудово:

@denisemmercedes The most liked video on my page! Thank you so much Duet this with your bff! Which one is your fav ##stylenotsize video? @mariacastellanos_ri ♬ New Rules - Dua Lipa

@denisemmercedes Mini style not size episode with @superdown ! I’m loving these 2 outfits! Which one is your fav white top and jeans or dress? @mariacastellanos_ri ♬ Swish Mike Stud - breexox.edits

Читайте також: Зваблива врода: фотограф робить чуттєві знімки оголених дівчат (18+)