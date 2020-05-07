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Дівчата показують, як однаковий одяг виглядає на різних фігурах
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Тема жіночої краси постійно обговорюється, особливо, коли це стосується фігури. Однак ці дві блогерки вирішили показати, як однакове вбрання виглядає на зовсім різних дівчатах. Спойлер: все чудово!
Ні для кого не таємниця, що мода - це пекельна і безпощадна сфера, яка часто пропонує користувачам доволі нереалістичні стандарти. На щастя, чимало красунь готові взяти ситуацію у власні руки та переписати всі правила. Саме так зробила домініканська модель plus-size Деніс Мерседес.
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Разом зі своєю подругою Марією Кастельянос вона знімає відео з переодяганням в однакове вбрання. І це настільки подобається публіці, що за Деніс стежать понад 1,7 млн осіб! Це не дивно, адже ролики наочно показують, що дівчата з різними фігурами можуть виглядати чудово:
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