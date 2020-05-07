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Дівчата показують, як однаковий одяг виглядає на різних фігурах

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Як однакове вбрання виглядає на різних фігурах - фото 1
Як однакове вбрання виглядає на різних фігурах / instagram.com/denisemmercedes

Тема жіночої краси постійно обговорюється, особливо, коли це стосується фігури. Однак ці дві блогерки вирішили показати, як однакове вбрання виглядає на зовсім різних дівчатах. Спойлер: все чудово!

Ні для кого не таємниця, що мода - це пекельна і безпощадна сфера, яка часто пропонує користувачам доволі нереалістичні стандарти. На щастя, чимало красунь готові взяти ситуацію у власні руки та переписати всі правила. Саме так зробила домініканська модель plus-size Деніс Мерседес.

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Разом зі своєю подругою Марією Кастельянос вона знімає відео з переодяганням в однакове вбрання. І це настільки подобається публіці, що за Деніс стежать понад 1,7 млн осіб! Це не дивно, адже ролики наочно показують, що дівчата з різними фігурами можуть виглядати чудово:

@denisemmercedes

My video was removed but here it is again, Style, not Size with @mariacastellanos_ri which one is your fav swimsuit? ##stylenotsize asos

♬ Whats wrong with being confident - angelmamii7
@denisemmercedes

Me and @mariacastellanos_ri If you like these looks go check out @boohoo for a chance to win ##itsfromboohoo ##stylenotsize

♬ original sound - nicoletrimmerr
@denisemmercedes

The most liked video on my page! Thank you so much Duet this with your bff! Which one is your fav ##stylenotsize video? @mariacastellanos_ri

♬ New Rules - Dua Lipa
@denisemmercedes

Yay we’re back! Style, not size with bff @mariacastellanos_ri ! Wearing @fashionnova ##stylenotsize ##fashion

♬ Moonlight - Gaullin
@denisemmercedes

Mini style not size episode with @superdown ! I’m loving these 2 outfits! Which one is your fav white top and jeans or dress? @mariacastellanos_ri

♬ Swish Mike Stud - breexox.edits

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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