Секс-лялька врятувала американську пару від розлучення

Американську сім'ю від розлучення врятувала секс-лялька, яка говорить. Раніше подружжя дотримувалося поліаморних відносин, що не дуже подобалося дружині. Проте тепер пара вважає ляльку членом сім'ї.

Жителі американського штату Техас 48-річний дезінсектор Дерріс Максі і 45-річна програмістка Шеллі Максі перебували у поліаморних відносинах, які не дуже влаштовували пару. Дружина відзначає, що відчувала себе зайвою, і їй це не подобалося.

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Коли друга сексуальна партнерка пішла від американців, Дерріс замовив секс-ляльку. Шеллі вважала, що це буде "вульгарна надувна лялька", але потім змінила свою думку. Секс-іграшку назвали Каміла. Вона обійшлася подружжю у 7 тисяч доларів. Лялька створена з нержавіючої сталі і пластика, а також вона може говорити. В арсеналі секс-робота сотні слів, а управляється вона з мобільного телефону.

Тепер подружжя вважає Камілу членом поліаморної сім'ї, беруть її з собою в ресторан і на роботу. Американка говорить, що лялька врятувала їхній шлюб від розлучення. Також жінка відзначає, що її чоловік обговорює з Камілою їхні відносини, що позитивно впливає на сім'ю.

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