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У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році

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Найпопулярніші рецепти за версією Google - фото 1
Найпопулярніші рецепти за версією Google / blueosa

У зв'язку з пандемією коронавірусу люди з усіх куточків планети почали більше готувати вдома, а це своєю чергою вплинуло й на пошукові запити рецептів у Google. І ось що готували найчастіше у 2020 році.

Так, найбільше користувачі шукали рецепти всіх видів хліба – від звичайного тіста на закваски до ізраїльської піти і індійських коржів наан.

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ТОП 10 пошукових запитів за версією Google

Дальгона-кава. Корейський напій, який буквально підірвав TikTok навесні минулого року. Готується на основі розчинної кави, цукру, гарячої води і молока, а його фішка полягає у пишній кавовій пінці, яку можна приготувати без кавомашини.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445133

Екмек. Це загальна назва хліба в Туреччині, однак найпопулярнішим став рецепт турецького хліба на заквасці, з медом й оливковою олією.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445132

Хліб на заквасці. Власне, рецепт хліба на заквасці – це окремий пошуковий запит у Google без прив'язки до країни і пори року. Просто торік люди почали масово пекти вдома.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445135

Піца. Продовжуючи тему домашньої випічки, потрібно сказати, що люди масово гуглили рецепти піци – тісто для піци, начинка для піци, соус для піци, покрокове приготування піци і багато іншого.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445134

Лахмаджун. Теж піца, тільки родом з Туреччини. Безумовно, турецька гастрономія у 2020 році мала неймовірний успіх. Після екмек лахмаджун – другий рецепт по популярності в пошукових запитах.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445131

Пивний хліб. Ще один вид хліба у популярних запитах. Готується він, до речі, максимально просто, все, що вам знадобиться для нього, це 2 склянки борошна, 2 столові ложки цукру, 350 мілілітрів пива і 60 грамів розтопленого вершкового масла. Все змішати, вилити у форму і випікати близько години при 180 градусах.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445130

Банановий хліб. Ще один хліб, на цей раз солодкий. Максимально простий рецепт, випічка, яка доречна в будь-яку пору року.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445139

Піта. Близькосхідні коржі, порожнисті усередині, які так класно начиняти різними начинками і їсти як сендвіч, або ж вмочати цей хліб у всякі пряні соуси і підливи.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445137

Бріош. Солодка булочка зі здобного тіста на пивних дріжджах з додаванням олії. З одного боку це не зовсім хліб, з іншого – чому б і ні?

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445136

Наан. Тонкі коржі з прісного тіста, які в Індії використовують повсюдно. По суті, наани можна назвати найближчим родичем піти.

У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році - фото 445138

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Джерело: finedininglovers
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