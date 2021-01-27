У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році

У зв'язку з пандемією коронавірусу люди з усіх куточків планети почали більше готувати вдома, а це своєю чергою вплинуло й на пошукові запити рецептів у Google. І ось що готували найчастіше у 2020 році.

Так, найбільше користувачі шукали рецепти всіх видів хліба – від звичайного тіста на закваски до ізраїльської піти і індійських коржів наан.

І ще: Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину

ТОП 10 пошукових запитів за версією Google

Дальгона-кава. Корейський напій, який буквально підірвав TikTok навесні минулого року. Готується на основі розчинної кави, цукру, гарячої води і молока, а його фішка полягає у пишній кавовій пінці, яку можна приготувати без кавомашини.

Екмек. Це загальна назва хліба в Туреччині, однак найпопулярнішим став рецепт турецького хліба на заквасці, з медом й оливковою олією.

Хліб на заквасці. Власне, рецепт хліба на заквасці – це окремий пошуковий запит у Google без прив'язки до країни і пори року. Просто торік люди почали масово пекти вдома.

Піца. Продовжуючи тему домашньої випічки, потрібно сказати, що люди масово гуглили рецепти піци – тісто для піци, начинка для піци, соус для піци, покрокове приготування піци і багато іншого.

Лахмаджун. Теж піца, тільки родом з Туреччини. Безумовно, турецька гастрономія у 2020 році мала неймовірний успіх. Після екмек лахмаджун – другий рецепт по популярності в пошукових запитах.

Пивний хліб. Ще один вид хліба у популярних запитах. Готується він, до речі, максимально просто, все, що вам знадобиться для нього, це 2 склянки борошна, 2 столові ложки цукру, 350 мілілітрів пива і 60 грамів розтопленого вершкового масла. Все змішати, вилити у форму і випікати близько години при 180 градусах.

Банановий хліб. Ще один хліб, на цей раз солодкий. Максимально простий рецепт, випічка, яка доречна в будь-яку пору року.

Піта. Близькосхідні коржі, порожнисті усередині, які так класно начиняти різними начинками і їсти як сендвіч, або ж вмочати цей хліб у всякі пряні соуси і підливи.

Бріош. Солодка булочка зі здобного тіста на пивних дріжджах з додаванням олії. З одного боку це не зовсім хліб, з іншого – чому б і ні?

Наан. Тонкі коржі з прісного тіста, які в Індії використовують повсюдно. По суті, наани можна назвати найближчим родичем піти.

Читайте також: Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт