Дитяча радість: дивіться, як Папа Римський крутить м'яч на пальці

Папа Римський виявився ще тим веселуном / gettyimages

2 січня у Ватикані відбулася традиційна генеральна аудієнція у Папи Римського у залі Павла VI.

Під час церемонії виступили артисти кубинського цирку. До слова, Папа Римський долучився до створення святкового настрою.

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Один із них підійшов до понтифіка та запропонував взяти участь у перформансі. Папа Франциск погодився і вже через лічені секунди крутив м'яч на пальці.

Ви просто гляньте на цей захоплений погляд. Одразу ж видно, що Папі Франциску сподобався виступ.

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