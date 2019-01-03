Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Кім Кардашян і Каньє Вест очікують на четверту дитину, – ЗМІ

  • 27
Кім Кардашян чекає на четверту дитину - фото 1
Кім Кардашян чекає на четверту дитину

Зіркова пара знову скористалася послугами сурогатної матері, а це означає, що незабаром світ побачить четверта дитина.

Як повідомляють відразу кілька провідних американських видань, молодший син у сім'ї Кардашян-Вест з'явиться на світ на початку травня.

І ще: Beyonce показала найкращі моменти року, що минув: ефектне відео

Торік в інтерв'ю американському ELLE Кім зізналася, що як і раніше сумнівається, чи готова ще раз стати матір'ю.

Навіть не знаю, – зітхнувши, відповіла вона. – Не впевнена, що зможу взяти на себе відповідальність за ще одного малюка. Мій час і так розпланований дуже щільно. Адже у всіх парах мама повинна приділяти чоловікові стільки ж уваги, скільки й дітям.

Але, схоже, добре усе зваживши, пара все-таки передумала, адже щастя багато не буває.

Кім Кардашян скористалася послугами сурогатної матері - фото 299067
Кім Кардашян скористалася послугами сурогатної матері

Зазначимо, що подружжя уже виховує трьох дітей. Відновлення після пологів доньки Норт і сина Сейнта виявилося настільки важким, що лікарі порекомендували Кім більше не вагітніти, адже це може бути небезпечним для її життя. Тому третю дитину – Чикаго Ноель – виношувала вже сурогатна матір.

Читайте також: Rihanna показала, як готує свою фірмову страву

Джерело: People
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 31 грудня – 6 січня 2019 для знаків Зодіаку
  • 31.12.2018, 07:07
  • 740
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 163163
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 973186
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кім Кардашян