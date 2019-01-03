Кім Кардашян і Каньє Вест очікують на четверту дитину, – ЗМІ

Зіркова пара знову скористалася послугами сурогатної матері, а це означає, що незабаром світ побачить четверта дитина.

Як повідомляють відразу кілька провідних американських видань, молодший син у сім'ї Кардашян-Вест з'явиться на світ на початку травня.

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Торік в інтерв'ю американському ELLE Кім зізналася, що як і раніше сумнівається, чи готова ще раз стати матір'ю.

Навіть не знаю, – зітхнувши, відповіла вона. – Не впевнена, що зможу взяти на себе відповідальність за ще одного малюка. Мій час і так розпланований дуже щільно. Адже у всіх парах мама повинна приділяти чоловікові стільки ж уваги, скільки й дітям.

Але, схоже, добре усе зваживши, пара все-таки передумала, адже щастя багато не буває.

Кім Кардашян скористалася послугами сурогатної матері

Зазначимо, що подружжя уже виховує трьох дітей. Відновлення після пологів доньки Норт і сина Сейнта виявилося настільки важким, що лікарі порекомендували Кім більше не вагітніти, адже це може бути небезпечним для її життя. Тому третю дитину – Чикаго Ноель – виношувала вже сурогатна матір.

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