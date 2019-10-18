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Красуня з нарощеними віями почала дико моргати через вітер: відео розсмішило мережу
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Сьогодні процедура нарощування вій – відмінний спосіб зробити свій погляд виразним. Як правило, після такої процедури дівчата значно менше часу витрачають на макіяж. Однак недарма придумали вислів "Краса вимагає жертв". У цієї красуні пішло щось не так з нарощуванням вій. Відео підірвало мережу.
Так, в мережі сміються над епічним роликом, де дівчина з нарощеними віями катається на катері. Під час прогулянки по воді дико дув вітер, від якого дівчина не могла контролювати моргання очей. Природа за неї вирішувала все сама.
І ще: Нова оптична ілюзія шокувала мережу: фотофакт
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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