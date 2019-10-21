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Бокс Серіал Великі Вуйки

Пасажирку карибського круїзу довічно внесли в чорний список через фото

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Пасажирку карибського круїзу довічно внесли в чорний список через фото - фото 1

Пасажирку круїзного лайнера зняли з рейсу після того, як вона залізла на балкон судна заради фото. Компанія Royal Carribean довічно заборонила їй користуватися своїми послугами.

Очевидець розповів, що побачив, як дівчина перелізла через перила балкона свого номера, позуючи для фото. Він поспішив попередити екіпаж і пасажирку зняли з рейсу.

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"Поки я був на балконі, я побачив жінку, яка перелізла через перила. Це сталося так швидко. Не знаючи про її наміри, я попередив екіпаж, якби я нічого не сказав і вона б стрибнула в воду, це було б жахливо", – повідомив Пітер Блосіч.

Пасажирку карибського круїзу довічно внесли в чорний список через фото - фото 362730

Екіпаж корабля відстежив дівчину і зняв її з рейсу на наступній зупинці в Ямайці.

На сайті Royal Carribean повідомляється, гостям не дозволяється сидіти, стояти, лежати і забиратися або перелазити через будь-які внутрішні чи зовнішні перила або інші захисні бар'єри для їхньої безпеки. Порушникам довічно забороняють брати участь в круїзах компанії.

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Джерело: cnn
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