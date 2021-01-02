DisplayMate назвав смартфон з найкращим на ринку дисплеєм

Нещодавно представлений смартфон Xiaomi Mi11 приємно вразив експертів DisplayMate. Вони провели низку тестів дисплея флагмана й дали йому найвищу оцінку A+ свого рейтингу. Розповідаємо, що їм особливо сподобалося в екрані новинки.

Дисплей Xiaomi Mi11 отримав майже ідеальне калібрування при роботі у режимах sRGB або DCI-P3 – він покриває 100% цих кольорових гам.

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Експерти DisplayMate також відзначили, що функція автоматичної корекції має тенденцію збільшувати насиченість та контраст, щоб зробити зображення яскравими, в той час, як режим насиченості виходить за рамки та досягає 139% sRGB і 111% DCI-P3.

Панель Mi11 дуже яскрава – у пікових значеннях вона досягає 996 ніт. Максимальне значення для режимів sRGB і DCI-P3 становить 505 ніт. Дисплей відмінно читається навіть при яскравому навколишньому освітленні, в тому числі завдяки низькій відбивній здатності. Кольори залишаються абсолютно точними навіть при перегляді дисплея під кутом.

На закінчення експерти відзначили, що екран Xiaomi Mi11 став найкращим дисплеєм за 13 різним параметрам.

Нагадаємо, що раніше в Xiaomi заявили, що дисплей Mi11 буде найдорожчим в індустрії. Його виготовлення вимагало застосування відразу 13 інноваційних процесів. Зокрема, матриця новинки отримала високу частоту оновлення з функцією адаптивної яскравості, внаслідок чого він не буде "сліпнути" при інтенсивному зовнішньому освітленні. Вендор також заявив, що вартість цього дисплея виявилася вищою, ніж у будь-якого з представлених на ринку рішень конкурентів.

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