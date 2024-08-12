Disney випустить кіноадаптацію "Ліло й Стіч": коли очікувати прем'єру

Компанія Walt Disney Studios випустить кіноадаптацію "Ліло й Стіч". Радіо Максимум розповідає про що йдеться у стрічці.

Про це пише Variety із посиланням на виставку офіційного фан-клубу кінокомпанії D23.

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Під час події Disney анонсував ремейк мультфільму у форматі ігрового кіно (live-action). Його випустять влітку 2025 року. Роль Ліло зіграє акторка Майя Кілоха, а Стіча відтворять за допомогою комп'ютерної графіки.

Кіноадаптація стане продовженням оригінального мультфільму, який вийшов у 2002 році. У сюжеті – дівчинка Ліло та її старша сестра Нані, які живуть на Гаваях і всиновлюють блакитного інопланетянина Стіча. Як продовження фільму вже випускали також серіал і телешоу.

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 10, 2024

Режисер фільму Дін Флейшер Кемп, номінований на "Оскар". Ден Лін і Джонатан Айріх з Rideback продюсують, а Раян Гелпрін, Том К. Пайцман і Луї Провост виступають виконавчими продюсерами.

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