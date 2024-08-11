Несподіваний поворот: Хоакін Фенікс відмовився від нової ролі за тиждень до початку зйомок

Хоакін Фенікс, відомий своїми видатними ролями та нагородами, зокрема "Оскаром", "Золотим глобусом" і "Греммі", останнім часом привернув увагу через несподіване рішення. Воно було вкрай спонтанним.

Актор, який здобув світову популярність завдяки ролі римського імператора Коммода у фільмі "Гладіатор", раптово відмовився від участі в новому кінопроєкті, що поставило фільм під загрозу скасування, повідомляє Dead Line.

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49-річний актор мав виконати головну роль у фільмі про гей-роман режисера Тодда Гейнса. Однак, всього за п'ять днів до початку зйомок Фенікс несподівано вирішив залишити проєкт, що, за словами журналістів, сталося через його страхи.

Виробництво мертве, а не призупинено, оскільки немає планів проводити новий кастинг на роль, яка призначалася лауреату "Оскара". Членам знімальної групи на знімальному майданчику у Гвадалахарі, Мексика, необхідно виплатити гроші,

– йдеться у публікації.

Фенікс активно працював над сценарієм разом із Гейнсом і Джоном Реймондом. Фільм розповідає історію двох закоханих чоловіків, одного з яких мав зіграти Хоакін Фенікс. Дії картини відбуваються в 1930-х роках, коли герої переїжджають з Каліфорнії до Мексики. Продюсери Крістін Вашон і Пем Коффлер не розкрили причин відмови Фенікса від зйомок, хоча чутки говорять, що фільм містив чимало гострих сцен і складну тематику.

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Нагадаємо, що раніше, 3 квітня 2023 року, Хоакін Фенікс знепритомнів під час зйомок фільму "Всі страхи Бо" через емоційно напружену сцену.