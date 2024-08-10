"Лицар Семи Королівств": вийшов перший тизер-трейлер спінофу "Гри престолів"

Стримінговий сервіс Max презентував тизер спінофу "Гри престолів" під назвою "Лицар Семи Королівств". Прем'єра серіалу, що складатиметься з шести епізодів, запланована на 2025 рік.

Стримінговий сервіс Max оприлюднив відеоанонс із серіалами, які дебютуватимуть у 2025 і 2026 роках. Серед іншого показали тизер нового серіалу під назвою "Лицар семи королівств", що є черговим спінофом "Гри престолів".

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Короткий тизер представляє глядачам сера Дункана Високого, роль якого виконує Пітер Клеффі, і його молодого зброєносця Егга.

За століття до подій "Гри престолів" два малоймовірні герої блукали Вестеросом... молодий, наївний, але відважний лицар сір Дункан Високий і його маленький зброєносець Егг, – говориться в офіційному синопсисі.

Події Лицаря Семи Королівств відбуваються в епоху, коли рід Таргарієнів усе ще утримує Залізний трон, а пам'ять про останнього дракона ще не стерлася з пам'яті живих.

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Сценаристами серіалу виступають Мартін та Айра Паркер, вони ж – виконавчі продюсери разом із Раянм Кондалом, шоураннером "Дому дракона", Оуеном Гаррісом, Сарою Бредшоу і Вінсом Джерардісом.

Прем'єра серіалу "Лицар Семи Королівств", що складатиметься з шести епізодів, запланована на 2025 рік, проте стримінговий сервіс поки не називає точної дати виходу.

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